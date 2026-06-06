Am 7. Juni: Feuerwehr Ebenthal lädt zum traditionellen Frühschoppen

Die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal lädt zum traditionellen Frühschoppen beim Rüsthaus ein. Besucher erwartet Musik, Preiskegeln und ein Kinderprogramm.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt die Südkärntner Böhmische.

Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt die Südkärntner Böhmische.

Am Sonntag, dem 7. Juni, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal ab 10:30 Uhr ihren traditionellen Frühschoppen beim örtlichen Rüsthaus. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt die Südkärntner Böhmische.

Preiskegeln, Kulinarik und Co.

Das Programm umfasst unter anderem Preiskegeln sowie Aktivitäten für Kinder, darunter eine Hüpfburg und Kinderschminken. Das kulinarische Angebot beinhaltet Wiener Schnitzel, Cevapcici, Kärntner Käsnudel und hausgemachte Mehlspeisen.