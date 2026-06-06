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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrfest.
Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt die Südkärntner Böhmische.
Ebenthal
06/06/2026
Veranstaltung

Am 7. Juni: Feuerwehr Ebenthal lädt zum traditionellen Frühschoppen

Die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal lädt zum traditionellen Frühschoppen beim Rüsthaus ein. Besucher erwartet Musik, Preiskegeln und ein Kinderprogramm.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Am Sonntag, dem 7. Juni, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Ebenthal ab 10:30 Uhr ihren traditionellen Frühschoppen beim örtlichen Rüsthaus. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt die Südkärntner Böhmische.

Preiskegeln, Kulinarik und Co.

Das Programm umfasst unter anderem Preiskegeln sowie Aktivitäten für Kinder, darunter eine Hüpfburg und Kinderschminken. Das kulinarische Angebot beinhaltet Wiener Schnitzel, Cevapcici, Kärntner Käsnudel und hausgemachte Mehlspeisen.

Veranstaltung im Überblick

  • Datum und Uhrzeit: Sonntag, 7. Juni, ab 10:30 Uhr

  • Ort: Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal

  • Programm: Live-Musik (Südkärntner Böhmische), Preiskegeln, Kinderprogramm (Hüpfburg, Kinderschminken)

  • Kulinarik: Wiener Schnitzel, Cevapcici, Kärntner Käsnudel, hausgemachte Mehlspeisen

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