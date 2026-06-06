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Das Bild auf 5min.at zeigt die Wasserrettung Bad Saag.
Am 19. Juli findet in Bad Saag am Wörthersee der "Tag der Wasserrettung" statt.
Wörthersee
06/06/2026
ÖWR Bad Saag

Wasserrettung lädt zu Blick hinter die Kulissen am Wörthersee

Wer schon immer wissen wollte, wie die Wasserrettung arbeitet, bekommt im Juli die Gelegenheit dazu: Die Einsatzstelle Bad Saag, lädt am 19. Juli zum „Tag der Wasserrettung“ an den Wörthersee ein.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(177 Wörter)
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Am 19. Juli wird in der Einsatzstelle Bad Saag am Wörthersee der „Tag der Wasserrettung“ begangen. Von 11 bis 15 Uhr können Besucher einen Blick hinter die Kulissen der ehrenamtlichen Blaulichtorganisation werfen. An mehreren Stationen präsentieren die Einsatzkräfte ihre Ausrüstung und geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Von der Einsatzdrohne bis zur Bootsrundfahrt

Zu sehen gibt es unter anderem verschiedene Rettungsgeräte, eine Erste-Hilfe-Station, BOS- und Amateurfunktechnik sowie die Einsatzdrohne der Wasserrettung. Außerdem wird das neue Einsatzleitfahrzeug vorgestellt. Ein besonderes Highlight sind die angebotenen Bootsrundfahrten. „Gleichzeitig bietet der Tag der Wasserrettung die Gelegenheit, mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen und mehr über Ausbildung, Prävention und Einsatzdienst zu erfahren“, erklären die Wasserretter aus Bad Saag.

Alle willkommen

Dabei sind alle willkommen: „Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Technikinteressierte, Wassersportbegeisterte sowie alle, die sich für die Arbeit der Blaulichtorganisationen interessieren“, so die Einsatzstelle. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, auch ein Gewinnspiel wird es geben.

Termin:

  • Wann: Sonntag, 19. Juli 2026, 11 bis 15 Uhr
  • Wo: Einsatzstelle Bad Saag, Techelsberg am Wörthersee
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