Düfte aus Dubai: Neue Parfümerie eröffnet heute in den City Arkaden

In den Klagenfurter City Arkaden eröffnet heute, am 6. Juni, eine neue Parfümerie ihre Pforten. Im Untergeschoss neben der New-Yorker-Filiale ist „Dubai Essence“ eingezogen. Was die Besucherinnen und Besucher bei der großen Eröffnung erwartet, teilt der Betreiber Jiwan Mohamed, der bereits im Villacher Einkaufszentrum „Supernova“ eine Dubai-Essence-Filiale betreibt, in einem Video in den sozialen Medien mit: „Kunden können verschiedene Düfte testen und erhalten von uns eine persönliche Beratung.“ Auf die ersten 50 Kunden, die etwas in der neuen Parfümeriefiliale kaufen, wartet außerdem ein persönliches Geschenk. „Kommt vorbei, entdeckt euren neuen Lieblingsduft und feiert diesen besonderen Tag gemeinsam mit uns“, erklärt Jiwan Mohamed abschließend.