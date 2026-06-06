Letzte Ruhe unter Bäumen: Neuer Friedensforst eröffnet in Klagenfurt

Die letzte Ruhe im Wald und nicht auf einem klassischen Friedhof – dieses Modell wird auch in Kärnten immer beliebter. In Klagenfurt eröffnet am 8. Juni der zweite Friedensforst.

In Klagenfurt wird am Montag, dem 8. Juni, der neue Friedensforst Wölfnitz–St. Andrä offiziell eröffnet. Auf einer rund 2,5 Hektar großen Waldfläche neben dem Friedhof ist der neue Ort für Naturbestattungen entstanden. Es ist bereits der zweite Friedensforst in der Landeshauptstadt und der 18. Standort dieser Art in Kärnten. Zum Start stehen dort etwa 300 Laubbäume unterschiedlichen Alters als Bestattungsbäume zur Verfügung.

Urnenbeisetzung am Fuße eines Baums

Doch wie funktioniert dieses Bestattungsmodell eigentlich? Bei einer Bestattung im Friedensforst erfolgt nach der Einäscherung die Beisetzung der Urne im Wurzelbereich eines ausgewählten Baumes. Angehörige können Einzelruhestätten oder ganze Familienbäume für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren erwerben. Die Betreiber sehen darin eine naturnahe Alternative zu klassischen Bestattungsformen. „Die behutsame Weiterentwicklung des Waldes erfolgt naturnah und forstwirtschaftlich schonend – überwiegend durch natürliche Verjüngung“, so die Stadt.

Gut mit dem Bus erreichbar

Ein besonderer Vorteil des neuen Standortes ist laut der PAX Bestattung seine gute Erreichbarkeit. Durch die nahegelegene Bushaltestelle Seltenheim können Besucher den Friedensforst auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Eröffnungsfeier am 8. Juni

Die feierliche Eröffnung findet am Montag, dem 8. Juni, um 11 Uhr statt. Die Segnung übernehmen die evangelische Superintendentin Andrea Mattioli sowie Domdekan Peter Allmaier. Musikalisch begleitet wird die Feier von der Gustav Mahler Musikschule Klagenfurt. Im Anschluss sind Besucher zu einer Agape eingeladen.