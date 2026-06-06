Neuer Wirbel um „Negerbrot“ in Klagenfurter Traditionsbetrieb

Die Debatte um einen umstrittenen Produktnamen geht in die nächste Runde: Ein Klagenfurter Traditionsbetrieb hält an der Bezeichnung "Negerbrot" für eine Schokoladenspezialität fest – nun auch im Geschäft.

Die Bezeichnung einer Süßwarenspezialität in einem Klagenfurter Traditionsbetrieb sorgt erneut für Diskussionen. Konkret wird eine bestimmte Art von Erdnussschokolade dort unter dem Namen „Negerbrot“ geführt. Nachdem der umstrittene Produktname im vergangenen Jahr bereits im Online-Shop der Konditorei und Patisserie für Kritik gesorgt hatte, wird er inzwischen laut einem Bericht von MeinBezirk auch direkt im Geschäft für mehrere Schokoladenvarianten verwendet.

Unternehmen sieht keine Herabwürdigung

Das Unternehmen verteidigt die Verwendung des Namens mit einem Aufsteller im Geschäftslokal. Darin wird betont, dass es sich um eine seit Jahrzehnten gebräuchliche Bezeichnung für Schokolade mit speziell verfeinerten Erdnüssen handle. Man verwehre sich gegen den Vorwurf einer diskriminierenden oder beleidigenden Absicht und verweist darauf, dass der Name ausschließlich der Bezeichnung einer traditionellen Süßwarenspezialität dienen soll.

Warum ist die Bezeichnung „Negerbrot“ problematisch? Der Begriff „Neger“ gilt heute als rassistisch und diskriminierend. Er stammt aus der Kolonialzeit und wurde über Jahrhunderte verwendet, um Menschen mit dunkler Hautfarbe abwertend zu kategorisieren. Viele Betroffene empfinden die Bezeichnung als verletzend, da sie mit Ausgrenzung, Unterdrückung und rassistischen Vorurteilen verbunden ist. Auch wenn Begriffe wie „Negerbrot“ oder ähnliche historische Produktnamen früher weit verbreitet waren und oft ohne böse Absicht verwendet wurden, werden sie heute kritisch gesehen. Sprachwissenschaftler und Antirassismus-Experten weisen darauf hin, dass solche Bezeichnungen rassistische Denkmuster fortschreiben können.