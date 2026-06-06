„Feuertaufe“: Klagenfurter für internationale Tennisstars im Einsatz

Während Tennisstars um Siege kämpfen, sorgt ein Klagenfurter im Hintergrund für das perfekte Werkzeug. Stefan Müller arbeitete heuer erstmals bei einem ATP-Turnier für einige der besten Spieler der Welt.

Für die Zuschauer sind es oft nur Sekundenbruchteile, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Für den Klagenfurter Stefan Müller beginnt dieser Kampf jedoch schon lange vor dem ersten Ballwechsel. Der 30-Jährige hat sich auf die professionelle Besaitung und Optimierung von Tennisschlägern spezialisiert – und arbeitete heuer erstmals bei einem ATP-Turnier in Madrid für einige der besten Spieler der Welt.

„Das war definitiv eine Feuertaufe“

Dort gingen die Schläger von internationalen Topstars wie Stefanos Tsitsipas oder Taylor Fritz durch seine Hände. Eine Aufgabe, die höchste Präzision und großes Vertrauen erfordert. Denn gerade bei den Profis kann bereits eine kleine Veränderung bei der Besaitung einen großen Unterschied machen. Für Müller war der Einsatz in Madrid ein besonderer Meilenstein. „Das war definitiv eine Feuertaufe“, sagt er rückblickend und lacht. „Aber ich war unglaublich stolz, dort arbeiten zu dürfen.“

Von Kindheit an auf dem Tennisplatz

Der Weg zur Tenniselite begann bereits in seiner Kindheit. Schon als Dreijähriger stand er mit seinem Großvater auf dem Tennisplatz. Später spielte er selbst Turniere in ganz Österreich und absolvierte erste Trainerausbildungen. Nach einem Zwischenstopp in der Polizeischule entschied er sich schließlich bewusst für den Tennissport und spezialisierte sich auf einen Bereich, der außerhalb der Szene oft wenig Aufmerksamkeit erhält, nämlich die professionelle Besaitung und Optimierung von Schlägern.

Der lange Weg an die Spitze

Um sein Fachwissen auf internationales Niveau zu bringen, absolvierte Müller Ausbildungen bei renommierten Experten und sammelte Erfahrungen bei nationalen und internationalen Turnieren. Schritt für Schritt arbeitete er sich in der Szene nach oben – bis zum Einsatz bei einem ATP-Turnier. Parallel dazu gründete er in Klagenfurt sein Unternehmen „Stefs Racket Corner“. Dort bietet er professionelle Besaitungen, Schlägertuning und individuelle Anpassungen für Tennis-, Padel-, Squash- und Badmintonspieler an.

Dranbleiben zahlt sich aus

„Ob Weltstar oder jemand, der zweimal pro Woche mit Freunden spielt: Mein Ziel ist immer die bestmögliche Lösung“, betont Müller. Deshalb mache er bei seiner Arbeit keinen Unterschied zwischen Profis und Hobbyspielern. Seinen bisherigen Erfolg führt der Kärntner vor allem auf Beharrlichkeit zurück. „Tennis hat mir gezeigt, dass sich Dranbleiben auszahlt. Auch dann, wenn es einmal nicht läuft.“ Das ATP-Turnier in Madrid sieht Müller deshalb nicht als Höhepunkt seiner Karriere, sondern als weiteren Schritt auf seinem Weg.