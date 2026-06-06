Nach Umbau: Künstlerhaus Klagenfurt präsentiert sich in neuem Glanz

Nach umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen präsentierte sich das Künstlerhaus Klagenfurt am vergangenen Montagabend beim Pre-Opening erstmals wieder der Öffentlichkeit.

„Mit dem Pre-Opening zeigen wir erstmals die öffentlich zugänglichen Bereiche des sanierten Künstlerhauses. Es ist ein zeitgemäßes, modernes Haus entstanden, das künftig wieder eine starke Bühne für zeitgenössische Kunst, Austausch und Begegnung sein wird“, erläutert Kunstvereinspräsident Igor Pucker. Der Betrieb startet bereits am kommenden Dienstag, dem 9. Juni 2026. Des Weiteren ist für das Ende des Sommers ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Neues Kapitel

Das 1914 nach Plänen von Franz Baumgartner errichtete Künstlerhaus zählt zu den markanten Kulturorten Klagenfurts. „Die Renovierung des Künstlerhauses ist ein besonderer kulturpolitischer Moment“, betonte auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ). „Ein traditionsreicher Ort der Gegenwartskunst wird langfristig gesichert und zukunftsfit gemacht – als moderner Veranstaltungs- und Ausstellungsort, der seine architektonische Qualität nicht nur bewahrt, sondern wieder stärker sichtbar macht.“ Die Sanierung wurde durch das Zusammenspiel der Kärntner Privatstiftung, der Privatstiftung der Kärntner Sparkasse und der 100 Jahre Kelag Gemeinnützigen Privatstiftung des Bundesdenkmalamts möglich.