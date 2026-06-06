Gemeinsam gegen die Hitze: Aktionstag am 10. Juni in Klagenfurt
Der 2. Kärntner Hitzeschutz-Aktionstag findet am 10. Juni 2026 im kärnten.museum in Klagenfurt statt. Ziel ist es, Bewusstsein für zunehmende, gesundheitliche Risiken durch Hitze zu schaffen und Schutzmaßnahmen aufzuzeigen.
„Hitze ist eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Klimakrise“, betonen die Landesrätinnen Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger (beide SPÖ). „Mit dem Kärntner Hitzeschutz-Aktionstag wollen wir informieren, vernetzen und gemeinsam Lösungen entwickeln – damit besonders gefährdete Menschen besser geschützt sind und wir Kärnten Schritt für Schritt hitzeresilienter machen.“ Der Aktionstag – welcher vom Land Kärnten in Kooperation mit dem Klimabündnis Kärnten auf die Beine gestellt wird – richtet sich an alle Interessierten. Beginn ist um 8.30 Uhr in der Aula des kärnten.museums in Klagenfurt. Der Eintritt ist frei.
Das steht am Programm:
- Ein Film zum Hitzeschutz am Arbeitsplatz der CHS Villach
- Das Projekt „Kinder machen Kino“
- Ein Podcast mit Umweltmediziner Hans-Peter Hutter
- Ein Kurzfilm der HTL Lastenstraße mit Präsentation des Projekts „GREENsChOOLENERGY“
- Kurzimpulse zu aktuellen Aktivitäten im Bereich Hitzeschutz in Kärnten – etwa zu Pflegenahversorgung, Hitzekümmerern, Klimazeugen-Ausstellung, Verband grüner Krankenhäuser oder den Themen Hitze und Einsamkeit, Hitze und Armut
- Vorsorgechecks für Naturgefahren im Klimawandel für Kommunen
- Tischgespräche in Form eines Weltcafés
Quelle: www.ktn.gv.at