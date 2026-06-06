Gemeinsam gegen die Hitze: Aktionstag am 10. Juni in Klagenfurt

„Hitze ist eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Klimakrise“, betonen die Landesrätinnen Beate Prettner und Marika Lagger-Pöllinger (beide SPÖ). „Mit dem Kärntner Hitzeschutz-Aktionstag wollen wir informieren, vernetzen und gemeinsam Lösungen entwickeln – damit besonders gefährdete Menschen besser geschützt sind und wir Kärnten Schritt für Schritt hitzeresilienter machen.“ Der Aktionstag – welcher vom Land Kärnten in Kooperation mit dem Klimabündnis Kärnten auf die Beine gestellt wird – richtet sich an alle Interessierten. Beginn ist um 8.30 Uhr in der Aula des kärnten.museums in Klagenfurt. Der Eintritt ist frei.

Das steht am Programm: Ein Film zum Hitzeschutz am Arbeitsplatz der CHS Villach

Das Projekt „Kinder machen Kino“

Ein Podcast mit Umweltmediziner Hans-Peter Hutter

Ein Kurzfilm der HTL Lastenstraße mit Präsentation des Projekts „GREENsChOOLENERGY“

Kurzimpulse zu aktuellen Aktivitäten im Bereich Hitzeschutz in Kärnten – etwa zu Pflegenahversorgung, Hitzekümmerern, Klimazeugen-Ausstellung, Verband grüner Krankenhäuser oder den Themen Hitze und Einsamkeit, Hitze und Armut

Vorsorgechecks für Naturgefahren im Klimawandel für Kommunen

Tischgespräche in Form eines Weltcafés Quelle: www.ktn.gv.at