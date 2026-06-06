Baum rutschte ab: Forstarbeiter mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Zu einem Forstunfall kam es am Samstagvormittag in einem Waldstück im Bärental. Ein 48-jähriger Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.

Zu dem Vorfall kam es bei Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück im Bezirk Klagenfurt-Land. Der Baum kippte bereits in die Fällrichtung. „Daraufhin bewegte sich der 48-Jährige ein paar Meter von dem Baum weg“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Ferlach.

Bein eingeklemmt

„Plötzlich drehte sich der Baum jedoch vom Stamm und rutsche mit dem abgeschnittenen Ende voraus in Richtung des Forstarbeiters“, so die Polizisten weiter. Dessen Bein wurde dadurch kurzzeitig zwischen dem Gefällten und einem anderen Baum eingeklemmt. Weitere anwesende Holzfäller kamen dem Mann zu Hilfe, übernahmen die Erstversorgung und brachten ihn über das steil abschüssige Gelände bis zum Firmen-LKW. Infolgedessen wurde er von der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 ins UKH Klagenfurt geflogen.