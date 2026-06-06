Zentralraum Kärnten+: Scheider übernimmt Vorsitz von Kulmer

Nach Villach und St. Veit hat nun Klagenfurt wieder den Vorsitz des Zentralraums Kärnten+ inne. Bei der Konferenz am Mittwoch wählten die Vereinsmitglieder einstimmig den neuen Vorstand.

Seit seiner Gründung im November 2020 wächst der „Zentralraum Kärnten+“ kontinuierlich. Mittlerweile bündeln hier 69 Gemeinden und Städte ihre Kräfte. Ziel ist es, durch verlässliche Kooperationen auf allen Ebenen einen Mehrwert für jeden Einzelnen und die Gesamtheit seiner Mitglieder zu schaffen.

Neues Vorstandsteam gewählt

Bei der jüngsten Konferenz im Europahaus in Klagenfurt kam es nun zu einem geplanten Wechsel an der Spitze: Der St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) übergab den Vorsitz an seinen Klagenfurter Amtskollegen Christian Scheider (FSP). Zudem stimmten die anwesenden Vereinsmitglieder geschlossen für ein neues Vorstandsteam. „Es sind herausfordernde Zeiten, die den Gemeinden kaum mehr Spielräume lassen. Daher ist der Zentralraum Kärnten ein gutes Instrument und Werkzeug für unsere Zusammenarbeit, die wir in Zukunft als Interessenvertreter der Bürger noch weiter intensivieren sollten“, betonte Kulmer.

Gemeinden wollen Kräfte bündeln

Scheider bedankte sich bei seinem Vorgänger für dessen großes Engagement im Sinne des Zentralraums. „Der Zentralraum Kärnten ist eine wichtige interkommunale Austauschplattform geworden. Die Gemeinden und Städte stehen vor den gleichen Herausforderungen. Gemeinsam können wir im Zentralraum Synergien besser nutzen und stärker für die Interessen der Bürger einstehen.“

Neuer Vorstand des Vereins Zentralraum Kärnten+ Bürgermeister Christian Scheider (Vorsitzender)

Bürgermeister Günther Albel (1. stv. Vorsitzender)

Bürgermeister Martin Kulmer (2. stv. Vorsitzender)

Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (Finanzreferentin)

Bürgermeister LAbg. Herbert Gaggl (Schriftführer)

Bürgermeister LT-Präsident Andreas Scherwitzl und Bürgermeisterin Margit Heissenberger (Rechnungsprüfer)