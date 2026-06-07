Sirenenalarm in Waidmannsdorf: Feuerwehr zwei Stunden lang im Einsatz

Aufgrund eines Wasserschadens ertönten am Samstagnachmittag die Sirenen in Klagenfurt. Die Freiwillige Feuerwehr Viktring - Stein / Neudorf rückte zum Einsatz in den Stadtteil Waidmannsdorf aus.

Am Samstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf wegen eines Wasserschadens alarmiert. Zunächst war unklar, wo sich die undichte Stelle befand. Darum begann für die Einsatzkräfte eine intensive Suche – sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Sogar die Drehleiter kam zum Einsatz. „Nachdem nach knapp zwei Stunden die Einsatzstelle den Gebäudeverantwortlichen übergeben wurde, rückten wir wiederum ins Rüsthaus ein und stellten die Einsatzbereitschaft her“, so die Florianis abschließend.