Kärntner Sängerin widmet sich dem „ältesten Rätsel der Welt“

"Was wollen Frauen eigentlich wirklich?" - Dieser Frage widmet sich die Klagenfurter Mundartsängerin Meli Stein auf humorvolle Weise im Rahmen ihrer neuesten Single.

„Mei i bin holt a Frau“ heißt der neue Hit von Mundartsängerin Meli Stein.

„Mei i bin holt a Frau“ heißt der neue Hit von Mundartsängerin Meli Stein.

Mit ihrem neuesten Werk „Mei i bin holt a Frau“ beweist die Klagenfurterin Meli Stein einmal mehr ihr Talent, Alltagssituationen charmant, authentisch und mit einem Augenzwinkern in Musik zu verwandeln. Gemeinsam mit ihrer Musikkollegin Martina Rauscher aus Bayern widmete sie sich dem wohl ältesten Rätsel der Welt. Nämlich: „Was wollen Frauen eigentlich wirklich?“

Nächster Ohrwurm?

Wie gewohnt, verbindet die Sängerin eingängigen Pop/Schlager mit frechem Kärntner Dialekt. Das dazugehörige Musikvideo, welches am 12. Juni 2026 erscheint, wurde von dem Team rund um Johanna Dulnigg im Seepark Hotel in Klagenfurt gedreht. Für die Produktion zeigte sich Dominik Hemmer verantwortlich.