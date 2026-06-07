Kontinuität im Europahaus: Christof Zernatto im Amt bestätigt

Der ehemalige Kärntner Landeshauptmann Christof Zernatto bleibt Präsident des Europahauses Klagenfurt. Im Rahmen der Generalversammlung wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Seit dem Jahr 2022 steht Christof Zernatto an der Spitze des des Europahauses Klagenfurt. Kürzlich wurde er im Rahmen der Generalversammlung erneut in seiner Funktion als Präsident bestätigt. Damit steht er der europäischen Bildungseinrichtung weitere vier Jahre vor. Unterstützt wird er dabei von Direktor Marc Germeshausen und den Vizepräsidentinnen Ana Blatnik und Barbara Lesjak.

©Europahaus/Knaus Am Foto: Präsident Christof Zernatto, Cornelia Göll, Anneliese Fuchs, Aurora Rupeni und Direktor Marc Germeshausen (v.l.)

Gemeinnütziger Verein

Das Europahaus Klagenfurt, das im vergangenen Jahr sein 60-jähriges Bestehen feierte, zählt zu den wichtigsten Plattformen für europäische Bildungs-, Informations- und Kulturarbeit in Kärnten. Als überparteilicher und gemeinnütziger Verein setzt es sich seit Jahrzehnten dafür ein, Europa greifbar zu machen, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und den europäischen Gedanken aktiv zu fördern.