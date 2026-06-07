Klagenfurter Feuerwehr freut sich über neues Einsatzfahrzeug

Im Anschluss an die Fronleichnamsprozession gab es bei der Freiwillige Feuerwehr St. Martin Grund zum Feiern: Vor dem Rüsthaus wurde das neue Löschfahrzeug feierlich gesegnet. Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) wohnte dem Festakt in Vertretung von Bürgermeister und Feuerwehrreferent Christian Scheider (FSP) bei. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein wesentlicher Pfeiler unserer Sicherheit. Mit dem neuen Löschfahrzeug ist die FF St. Martin bestens ausgestattet“, so Jonke. Ebenfalls bei der Segnung mit dabei waren die Stadträtinnen Sandra Wassermann (FPÖ) und Constance Mochar (SPÖ).