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/ ©Büro Jonke
Ein Bild auf 5min.at zeigt Vizebürgermeister Patrick Jonke sowie die Stadträtinnen Sandra Wassermann und Constance Mochar mit Mitgliedern der Feuerwehr.
Die Freiwillige Feuerwehr St. Martin freut sich über das neue Löschfahrzeug.
Klagenfurt
07/06/2026
Feierliche Segnung
#goodnews

Klagenfurter Feuerwehr freut sich über neues Einsatzfahrzeug

Am Sonntag stellte die Freiwillige Feuerwehr St. Martin ihr neues Löschfahrzeug offiziell in den Dienst. Die feierliche Segnung erfolgte im Anschluss an die traditionelle Fronleichnamsprozession.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Im Anschluss an die Fronleichnamsprozession gab es bei der Freiwillige Feuerwehr St. Martin Grund zum Feiern: Vor dem Rüsthaus wurde das neue Löschfahrzeug feierlich gesegnet. Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) wohnte dem Festakt in Vertretung von Bürgermeister und Feuerwehrreferent Christian Scheider (FSP) bei. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein wesentlicher Pfeiler unserer Sicherheit. Mit dem neuen Löschfahrzeug ist die FF St. Martin bestens ausgestattet“, so Jonke. Ebenfalls bei der Segnung mit dabei waren die Stadträtinnen Sandra Wassermann (FPÖ) und Constance Mochar (SPÖ).

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