Betrunkener Klagenfurter attackiert Security-Mitarbeiterin und Polizisten

Die Aufforderung einer Security-Mitarbeiterin gefiel ihm offenbar gar nicht: Ein 51-Jähriger soll am Sonntagvormittag in Klagenfurt die Beherrschung verloren und sogar Polizisten attackiert haben.

Am 7. Juni wurde die Polizei am Vormittag zu einer Klagenfurter Bushaltestelle gerufen, da eine Person dort eine Security-Mitarbeiterin angegriffen haben soll. Vor Ort gab die Mitarbeiterin an, dass sie einen Mann aufgefordert habe, vom Boden auszustehen. Das soll diesem so gar nicht gepasst haben: Wie die Polizei informiert, soll der Mann auf sie losgegangen sein und ihr die Kappe vom Kopf geschlagen haben.

Mann wurde auch gegenüber der Polizei aggressiv

Als die Polizei ankam, war der Beschuldigte, ein 51-jähriger Mann aus Klagenfurt, bereits in einen Bus eingestiegen. Die Polizisten forderten ihn auf, wieder auszusteigen, doch da eskalierte er erneut und ging auch auf die Beamten los. „Da er trotz mehrerer Aufforderungen sein aggressives Verhalten nicht einstellte, musste er festgenommen werden“, berichtet die Polizei.

Schwere Alkoholisierung

Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Mann ist nach Angaben der Beamten derzeit nicht vernehmungsfähig und wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt“, so die Polizei abschließend.