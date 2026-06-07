Großes Interesse am neuen Schloss Krastowitz

Nach umfassenden Umbauarbeiten öffnete das Bildungshaus Schloss Krastowitz am Sonntag seine Türen für die Bevölkerung, um sein neues Gesicht zu präsentieren.

Zahlreiche Besucher nutzten am Sonntag (7. Juni) die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen von Schloss Krastowitz in Klagenfurt zu werfen. Nach einer umfassenden Modernisierung präsentiert sich das traditionsreiche Bildungshaus nun als eines der modernsten Bildungszentren im Süden Österreichs.

12,5 Millionen Euro investiert

Insgesamt wurden 12,5 Millionen Euro in die Modernisierung investiert. Davon stammen 5,3 Millionen Euro aus dem Agrarreferat des Landes Kärnten. Entstanden sind moderne Seminarräume, barrierefreie Zugänge, eine nachhaltige Energieversorgung sowie zeitgemäße Unterkunftsmöglichkeiten. Agrarreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber betonte beim Tag der offenen Tür die Bedeutung des Standorts: „Das Schloss Krastowitz ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bildungs- und Begegnungsort für die Kärntner Land- und Forstwirtschaft. Hier werden Wissen, Innovation und Praxis miteinander verbunden.“

Buntes Programm

Das Programm beim Tag der offenen Tür war vielfältig. Nach einem ökumenischen Gottesdienst konnten Besucher bei Führungen die neuen Räumlichkeiten erkunden. Für Unterhaltung sorgten ein Frühschoppen, regionale Musikgruppen und Chöre sowie ein Volkstanzwettbewerb der Landjugend. Auch kulinarisch wurde einiges geboten: Von Spezialitäten aus der Schlossküche über Bauernhof-Eis bis hin zu Käsespezialitäten und Bäuerinnen-Krapfen war für jeden Geschmack etwas dabei. Familien konnten sich zudem über einen Streichelzoo und Kinderschminken freuen.

Seit fast 70 Jahren Bildungszentrum

Schloss Krastowitz dient seit beinahe sieben Jahrzehnten als Bildungszentrum für die Kärntner Land- und Forstwirtschaft. Heute beherbergt es unter anderem Einrichtungen der Landwirtschaftskammer Kärnten, des Ländlichen Fortbildungsinstituts (LFI) und der Landjugend. Für Gruber ist das modernisierte Schloss ein wichtiges Signal für den ländlichen Raum: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist Bildung der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Dieses Jahrhundertprojekt ist ein starkes Bekenntnis zur Landwirtschaft und zur landwirtschaftlichen Jugend in Kärnten.“

Hohe Wertschätzung für Kärntens Bauern

Im Rahmen der Veranstaltung verwies Gruber zudem auf aktuelle Umfrageergebnisse zur Wahrnehmung der Landwirtschaft. Demnach haben mehr als 90 Prozent der Kärntnerinnen und Kärntner ein positives Bild von den heimischen Bäuerinnen und Bauern. Gleichzeitig appellierte er, diese Wertschätzung auch im Alltag zu zeigen – etwa durch den bewussten Kauf regionaler Lebensmittel.