50 Florianis nach Schadstoffaustritt in Industriezone im Einsatz

Ein technischer Defekt an einem Kühllader hat am Sonntagnachmittag einen Schadstoffeinsatz in der Industriezone Ebenthal ausgelöst. Insgesamt standen 50 Florianis im Einsatz.

Sirenenalarm für die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz: Die Einsatzkräfte wurden am Sonntagnachmittag (7. Juni) zu einem Schadstoffaustritt in die Industriezone Ebenthal gerufen. Ursache war laut Feuerwehr ein technischer Defekt an einem Kühllader, durch den Öl austrat.

Öl gelangte in Entwässerungsschacht

Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Öl bereits auf einem Parkplatz. Die Einsatzkräfte banden den Schadstoff zunächst mit Ölbindemittel. Da jedoch Teile des Öls bereits in einen Schacht der Oberflächenentwässerung geronnen waren, entschied der Einsatzleiter, die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein mit ihrem Chemie-Paket nachzualarmieren. „Mittels Flux-Pumpe wurde das Öl/Wassergemisch in einen dafür vorgesehenen Behälter gefüllt“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz ihr Vorgehen. Anschließend reinigte ein lizenziertes Entsorgungsunternehmen den betroffenen Schacht. Das kontaminierte Ölbindemittel sowie das abgesaugte Gemisch wurden fachgerecht entsorgt.

©Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz

50 Florianis im Einsatz

Im Einsatz standen die Feuerwehren Zell-Gurnitz und Grafenstein mit insgesamt acht Fahrzeugen und rund 50 Kameradinnen und Kameraden. Nach erfolgreicher Beseitigung des Schadstoffs konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Für eine willkommene Abkühlung während des Einsatzes sorgte übrigens eine besondere Überraschung: Die Feuerwehrleute bedankten sich in ihrem Bericht ausdrücklich für das Eis, mit dem sie vor Ort versorgt wurden.