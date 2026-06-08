Pensionist entlarvte falschen Zivilpolizisten mit einer Frage

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Sonntagabend in Klagenfurt ereignet: Ein 34-jähriger Mann gab sich als Zivilpolizist aus und hielt einen anderen Autofahrer zu einer Kontrolle an.

Laut Landespolizeidirektion Kärnten fuhr der 34-Jährige aus Klagenfurt am Sonntag, dem 7. Juni 2026, gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der Seltenheimer Straße in Klagenfurt. Dort hielt er den vor ihm fahrenden Wagen eines 68-jährigen Mannes aus dem Bezirk Klagenfurt-Land an, um eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Die Anhaltung erfolgte mittels LED-Balken. Dieser strahlte nach vorne ein blaues Licht aus, zudem war darauf der Schriftzug „Einsatz“ eingeblendet.

„Dienstausweis bitte“: Pensionist ließ falschen Zivilpolizisten auffliegen

Im Zuge der angemaßten Amtshandlung gab sich der 34-Jährige laut Polizei als „Zivilpolizist“ aus und beschwerte sich über die Fahrweise des 68-Jährigen. Der angehaltene Lenker ließ sich davon nicht einschüchtern. Er forderte den Mann auf, seinen Dienstausweis vorzuweisen. Daraufhin entfernte sich der 34-Jährige, stieg wieder in seinen Wagen und fuhr davon. „Der 34-jährige konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er wird angezeigt“, heißt es vonseiten der Beamten abschließend.