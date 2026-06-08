Betrüger locken Klagenfurter mit falschem Krypto-Geld

Ein 77-jähriger Klagenfurter ist Opfer von Betrügern geworden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, soll ihn eine bisher unbekannte Täterschaft seit Anfang Mai 2026 finanziell geschädigt haben. Die Täter sollen dem Mann eine Auszahlung von bestehenden Geldbeträgen in Form von Krypto-Assets vorgetäuscht haben. Dadurch wurde der Klagenfurter laut Polizei „zu mehreren Banküberweisungen verleitet“. Für den 77-Jährigen endete die Masche teuer. Dem Opfer sei dadurch „ein Gesamtschaden iHv mehreren zehntausend Euro entstanden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Kontakt erfolgte laut Polizei über Telefonanrufe. Wie die Täter an seine Telefonnummer kamen, ist dem Mann nicht bekannt.