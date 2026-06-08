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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen alten Mann am Handy und dahinter eine Überweisung.
Ein 77-jähriger Klagenfurter wurde laut Polizei durch falsche Krypto-Versprechen am Telefon um mehrere zehntausend Euro gebracht.
Klagenfurt
08/06/2026
Falsche Auszahlung

Betrüger locken Klagenfurter mit falschem Krypto-Geld

In Klagenfurt wurde ein 77-Jähriger um mehrere zehntausend Euro gebracht. Die Täter meldeten sich per Telefon und versprachen ihm angeblich eine Auszahlung von Krypto-Geld.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Ein 77-jähriger Klagenfurter ist Opfer von Betrügern geworden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, soll ihn eine bisher unbekannte Täterschaft seit Anfang Mai 2026 finanziell geschädigt haben. Die Täter sollen dem Mann eine Auszahlung von bestehenden Geldbeträgen in Form von Krypto-Assets vorgetäuscht haben. Dadurch wurde der Klagenfurter laut Polizei „zu mehreren Banküberweisungen verleitet“. Für den 77-Jährigen endete die Masche teuer. Dem Opfer sei dadurch „ein Gesamtschaden iHv mehreren zehntausend Euro entstanden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Kontakt erfolgte laut Polizei über Telefonanrufe. Wie die Täter an seine Telefonnummer kamen, ist dem Mann nicht bekannt.

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