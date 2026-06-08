Ein schwerer Weg zu 80.000 Euro: Ein neuer Bus für 35 besondere Kinder

Der Verein organisiert Ausflüge, Aktivitäten und kleine Freuden, die für viele der Kinder sonst nicht möglich wären.

Der Verein organisiert Ausflüge, Aktivitäten und kleine Freuden, die für viele der Kinder sonst nicht möglich wären.

Der Verein organisiert Ausflüge, Aktivitäten und kleine Freuden, die für viele der Kinder sonst nicht möglich wären. Rund 35 Kinder zwischen sechs und siebzehn Jahren besuchen die SEF Klagenfurt – viele davon im Rollstuhl, alle mit individuellem Förderbedarf. Damit sie an Therapien, pädagogischen Projekten und Veranstaltungen teilnehmen können wurde vor Jahren ein eigener Schulbus angeschafft, finanziert aus Spenden und betrieben vom Elternverein.

Gesamtkosten liegen bei 80.000 Euro

Der Bus bringt die Kinder etwa zur Reit- und Waldpädagogik oder zur Musikuniversität in Klagenfurt – kleine Reisen mit großer Bedeutung. Doch das Fahrzeug ist inzwischen in die Jahre gekommen. Die Reparaturen häufen sich, und eine sichere Nutzung ist kaum mehr möglich. Deshalb soll nun ein neuer, behindertengerechter Bus angeschafft werden, der Platz für sechs Rollstuhlfahrer bietet und täglich im Einsatz sein wird. Die Gesamtkosten liegen bei rund 80.000 Euro, eine Summe, die der Elternverein allein nicht stemmen kann. Zwar wird bereits an mehreren Stellen gesammelt, doch das Projekt kommt nur langsam voran.

Herzensprojekt verwirklichen

Der alte Bus wird bald nicht mehr einsatzfähig sein – und damit droht den Kindern der Verlust eines wichtigen Stücks Freiheit. „Mit der Sommerfrische 2025 möchten wir helfen, dieses Herzensprojekt zu verwirklichen: damit diese Kinder weiterhin gemeinsam unterwegs sein können – sicher, selbstbestimmt und mit allen Möglichkeiten, die ihnen zustehen“, heißt es seitens des Rotary Club Klagenfurt Lindwurm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 11:03 Uhr aktualisiert