STARnacht 2026 bringt Stars und neue KI-Helferin an den Wörthersee

In Klagenfurt wird die Ostbucht im Juli wieder zur großen Musikbühne: Bei der STARnacht am Wörthersee stehen Stars wie Al Bano, Beatrice Egli und Pizzera & Jaus auf der Bühne - neu dabei ist auch eine digitale Helferin.

Die STARnacht am Wörthersee bringt im Juli wieder große Namen in die Klagenfurter Ostbucht: Mit dabei sind unter anderem Natalie Holzner, Al Bano, Beatrice Egli und Pizzera & Jaus.

Die STARnacht am Wörthersee bringt im Juli wieder große Namen in die Klagenfurter Ostbucht: Mit dabei sind unter anderem Natalie Holzner, Al Bano, Beatrice Egli und Pizzera & Jaus.

Am 10. und 11. Juli 2026 heißt es in der Klagenfurter Ostbucht wieder: Bühne frei für die „STARnacht am Wörthersee“. Zum 27. Mal bringt die Show Musikgrößen aus Schlager, Rock, Pop, Soul und Klassik direkt an den See. Für viele Kärntnerinnen und Kärntner ist das längst ein Fixpunkt im Sommerkalender. Und auch vor den Bildschirmen ist die Show ein großes Thema: Am 11. Juli wird sie um 20.15 Uhr live in ORF 2, auf ORF ON und im MDR übertragen.

Viele große Namen

Das Programm kann sich sehen lassen: Mit dabei sind unter anderem Al Bano, Ray Dalton, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Pizzera & Jaus, Vanessa Mai, Semino Rossi, Natalie Holzner, Ela. und Kamrad. Moderiert wird die STARnacht von Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Natalie Holzner gab in der Villa Lido bereits einen Vorgeschmack auf ihren Auftritt. Die gebürtige Steirerin kommt mit ihrer neuen Single „Kleopatra“ an den Wörthersee.

©IP Media In der Villa Lido wurden die Highlights für 2026 präsentiert – die Klagenfurter Ostbucht wird dabei erneut zur großen TV-Bühne am Wörthersee.

Eine KI hilft mit

Neu ist heuer auch „Emily“. Sie ist eine KI-gestützte digitale Assistentin und soll Besucherinnen und Besucher auf www.starnacht.tv unterstützen. Dort liefert sie Informationen, Tipps und Service rund um die Veranstaltung. Noch befindet sich Emily in ihrer ersten Entwicklungsphase. Feedback ist ausdrücklich erwünscht – ganz nach dem Motto: Auch eine digitale Helferin darf am Wörthersee noch dazulernen.

Noch mehr Musik

Rund um die STARnacht wird die große Bühne schon früher bespielt. Am 3. Juli startet die Matakustix-Show, am 4. Juli folgt Andreas Gabalier und am 5. Juli steht Mark Forster auf der Bühne. Am 12. Juli feiern Pizzera & Jaus in der Starnacht-Arena ein Hitfeuerwerk. Für 2027 sind laut IP Media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig bereits die Kastelruther Spatzen, Melissa Naschenweng und Nik P. fixiert. „Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist so großartige Shows an den Wörthersee zu holen“, sagt Zmölnig.

Kärnten im Rampenlicht

Für das Land Kärnten ist die STARnacht mehr als nur ein Konzertabend. IP Media-Eigentümer Martin Ramusch spricht von einem Gesamt-Werbewert von 12,9 Millionen Euro und einer regionalen Wertschöpfung von 3,4 Millionen Euro. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) betont, dass die Show Kärnten in die Wohnzimmer von mehr als einer Million Menschen in Österreich und Deutschland bringt. Heuer sind auch 1000 ehrenamtlich tätige Kärntnerinnen und Kärntner dabei. Damit will das Land Danke für ihren Einsatz sagen. Tickets gibt es unter www.starnacht.tv.