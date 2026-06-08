Sperren und Umleitungen in Klagenfurt: Das musst du diese Woche beachten
Für den Ironman am 14. Juni und die Company Triathlon Challenge am 11. Juni ändert die KMG etliche Buslinien in Klagenfurt. Fahrgäste müssen mit Umleitungen, Haltestellenverlegungen und Ausfällen rechnen.
Wegen des „Ironman Kärnten – Klagenfurt“ am 14. Juni kommt es im KMG-Liniennetz zu Änderungen. Erste Einschränkungen gibt es bereits am Donnerstag von 18 bis 20:30 Uhr wegen der Company Triathlon Challenge: Die Linie 8 fährt ab Krottendorf über die Glanfurtgasse, Weihergasse und Kranzmayerstraße zur Universität, wodurch die Haltestellen Universitätsstraße, Europapark, Barbara-Höchtl-Weg, Sylvesterweg, Höhenweg und Lakesidepark entfallen. Die Linien C und 6 enden an der Universität, Klagenfurt West, Strandbad und Lakesidepark werden nicht bedient. Die Linie 4 weicht ab der Universität via Universitätsstraße und Neckheimgasse zum Strandbad aus (Retourweg ebenso) während die Linien 10 und 4 von 18:30 bis etwa 19 Uhr mit Anhaltungen am Metnitzstrand rechnen müssen.
Das ändert sich am Sonntag
Am Sonntag kommt es ab Betriebsbeginn zu Behinderungen bei den Linien B, C, 4, 6 und 8, ab 12 Uhr auch bei den Linien A, 1, 3, 4 und 20. Die Linie B fährt ab 8 Uhr nur noch bis zur Haltestelle Stadion Zaungasse und zurück zum Heiligengeistplatz. Die Linie C lässt den Lakesidepark aus und führt via Universität und Neckheimgasse zum Bahnhof West / Strandbad. Die Linie 4 pendelt ab der Universität über die Neckheimgasse und Villacher Straße zum Strandbad und die Linie 6 fährt ohne Lakesidepark zur Universität sowie ab 8 Uhr über die Hirschenwirtstraße (Ersatzhaltestelle Volksbank) zur Waidmannsdorfer Straße, stadteinwärts über die Maximilianstraße und Rosentaler Straße.
Ersatzhaltestellen und Ausfälle
Die Linie 8 fährt vorab nur bis Krottendorf und ab 8 Uhr in beide Richtungen ab der Kreuzung Rosentaler Straße/Keutschacher Straße über den Emil-Hölzel-Weg, bei der Feuerwehr Viktring gibt es eine Ersatzhaltestelle. Die Linien A und 4 werden ab Heuplatz über Radetzkystraße und Villacher Ring zum Heiligengeistplatz umgeleitet (Abfahrt Richtung Hauptbahnhof von Haltestelle 6). Die Zu- und Abfahrt zum Strandbad sollte frei sein, der Metnitzstrand könnte wegen Überlastung kurzfristig gesperrt werden. Wegen der Laufstrecke wird die Ursulinengasse ab 12 Uhr gesperrt – die Haltestellen der Linien 1, 3, 20 sowie 4 und A (Richtung Annabichl) werden auf den Heiligengeistplatz/Kirche verlegt.