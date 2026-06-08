Sperren und Umleitungen in Klagenfurt: Das musst du diese Woche beachten

Wegen des „Ironman Kärnten – Klagenfurt“ am 14. Juni kommt es im KMG-Liniennetz zu Änderungen. Erste Einschränkungen gibt es bereits am Donnerstag von 18 bis 20:30 Uhr wegen der Company Triathlon Challenge: Die Linie 8 fährt ab Krottendorf über die Glanfurtgasse, Weihergasse und Kranzmayerstraße zur Universität, wodurch die Haltestellen Universitätsstraße, Europapark, Barbara-Höchtl-Weg, Sylvesterweg, Höhenweg und Lakesidepark entfallen. Die Linien C und 6 enden an der Universität, Klagenfurt West, Strandbad und Lakesidepark werden nicht bedient. Die Linie 4 weicht ab der Universität via Universitätsstraße und Neckheimgasse zum Strandbad aus (Retourweg ebenso) während die Linien 10 und 4 von 18:30 bis etwa 19 Uhr mit Anhaltungen am Metnitzstrand rechnen müssen.

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Das ändert sich am Sonntag

Am Sonntag kommt es ab Betriebsbeginn zu Behinderungen bei den Linien B, C, 4, 6 und 8, ab 12 Uhr auch bei den Linien A, 1, 3, 4 und 20. Die Linie B fährt ab 8 Uhr nur noch bis zur Haltestelle Stadion Zaungasse und zurück zum Heiligengeistplatz. Die Linie C lässt den Lakesidepark aus und führt via Universität und Neckheimgasse zum Bahnhof West / Strandbad. Die Linie 4 pendelt ab der Universität über die Neckheimgasse und Villacher Straße zum Strandbad und die Linie 6 fährt ohne Lakesidepark zur Universität sowie ab 8 Uhr über die Hirschenwirtstraße (Ersatzhaltestelle Volksbank) zur Waidmannsdorfer Straße, stadteinwärts über die Maximilianstraße und Rosentaler Straße.

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Ersatzhaltestellen und Ausfälle

Die Linie 8 fährt vorab nur bis Krottendorf und ab 8 Uhr in beide Richtungen ab der Kreuzung Rosentaler Straße/Keutschacher Straße über den Emil-Hölzel-Weg, bei der Feuerwehr Viktring gibt es eine Ersatzhaltestelle. Die Linien A und 4 werden ab Heuplatz über Radetzkystraße und Villacher Ring zum Heiligengeistplatz umgeleitet (Abfahrt Richtung Hauptbahnhof von Haltestelle 6). Die Zu- und Abfahrt zum Strandbad sollte frei sein, der Metnitzstrand könnte wegen Überlastung kurzfristig gesperrt werden. Wegen der Laufstrecke wird die Ursulinengasse ab 12 Uhr gesperrt – die Haltestellen der Linien 1, 3, 20 sowie 4 und A (Richtung Annabichl) werden auf den Heiligengeistplatz/Kirche verlegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 14:26 Uhr aktualisiert