Trotz Fehlalarm in Kärnten: Feuerwehr lobt aufmerksame Nachbarin

Ein Heimrauchmelder in Feistritz im Rosental löste am Montag Fehlalarm aus. Eine Nachbarin wählte den Notruf, doch die Feuerwehr fand weder Rauch noch Feuer.

Auch wenn sich der Vorfall letztlich als Fehlalarm herausstellte, betonten die Florianis klar: „Im Zweifel gilt: Lieber einmal zu viel den Notruf wählen als einmal zu wenig.“

Auch wenn sich der Vorfall letztlich als Fehlalarm herausstellte, betonten die Florianis klar: „Im Zweifel gilt: Lieber einmal zu viel den Notruf wählen als einmal zu wenig.“

Die Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental wurde am Montag zu einem vermeintlichen Ernstfall gerufen, nachdem ein Heimrauchmelder in einem Wohngebäude angeschlagen hatte. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte den akustischen Alarm wahrgenommen und geistesgegenwärtig den Notruf abgesetzt.

Keine Gefahrensituation

Am Einsatzort eingetroffen, starteten die Einsatzkräfte umgehend mit der Erkundung des Gebäudes. Nach einer gründlichen Überprüfung der Räumlichkeiten konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, da weder Rauch noch Feuer festgestellt wurden. „Somit bestand keine Gefahrensituation und der Einsatz konnte ohne weitere Maßnahmen beendet werden“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental. Auch wenn sich der Vorfall letztlich als Fehlalarm herausstellte, betonten die Florianis klar: „Im Zweifel gilt: Lieber einmal zu viel den Notruf wählen als einmal zu wenig.“