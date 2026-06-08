Alkotest verweigert: Pkw-Überschlag in Kärnten endet mit verletzter Person

Nach einem Ausweichmanöver in einer Kurve in Köttmannsdorf überschlug sich der Wagen eines 44-Jährigen und landete im Bachbett. Der verletzte Lenker verweigerte den Alkotest.

Das beschädigte Fahrzeug musste nach dem Unfall von einem Abschleppunternehmen aus dem Bachbett geborgen werden.

Das beschädigte Fahrzeug musste nach dem Unfall von einem Abschleppunternehmen aus dem Bachbett geborgen werden.

Am Montag war ein 44-jähriger Autofahrer gegen 14:20 Uhr auf einer Gemeindestraße in Köttmannsdorf unterwegs, als er in einer Linkskurve in Richtung Mostitz ausweichen musste. Laut Aussagen des Mannes war ihm ein noch unbekanntes Fahrzeug entgegengekommen. Bei dem Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich daraufhin und blieb schließlich auf dem Dach in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Bachbett liegen.

Verletzungen und Alkotest-Verweigerung

Der Lenker zog sich bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sanitäter übernahmen vor Ort die medizinische Erstversorgung, ehe der 44-Jährige in das UKH Klagenfurt transportiert wurde.