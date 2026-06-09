Aus Langeweile: 18-Jähriger schießt mit Softair-Waffe aus Fenster

Gestern Vormittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt. Der Grund: Ein Taxifahrer hat einen jungen Mann beobachtet, als er mit einer "Softair" aus dem Fenster schoss.

Ein 18-Jähriger wurde gestern angezeigt, weil er mit einer "Softair-Langwaffe" aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses schoss.

Ein 18-Jähriger wurde gestern angezeigt, weil er mit einer "Softair-Langwaffe" aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses schoss.

Ein Taxilenker aus Klagenfurt erstattete am gestrigen Dienstag, dem 8. Juni 2026 gegen 10.40 Uhr Anzeige, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mann aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses mit einer Softair-Langwaffe schoss.

Mann wurde angezeigt

„Bei der anschließenden Überprüfung der betreffenden Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf einen 18-jährigen irakischen Staatsbürger. Dieser gab an, die Waffe aus Langeweile abgefeuert zu haben“, teilt die Kärntner Polizei mit. Die Softairwaffe wurde sichergestellt. Der Mann wurde angezeigt. Personen und Gegenstände kamen nicht zu schaden.