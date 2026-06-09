Naturtour in Klagenfurt: Exkursion zeigt faszinierende Vogelwelt

Im Rahmen der Initiative „City meets Nature“ fand am vergangenen Wochenende eine Early-Bird-Exkursion im Klagenfurter Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg statt. Unter der Leitung des Ornithologen Daniel Wuttej vom E.C.O. Institut für Ökologie erkundeten zahlreiche Naturinteressierte die Vogelwelt der Klagenfurter Ostbucht. Das Gebiet dient rund 120 Vogelarten als temporäre Heimat, wovon über 50 Arten hier brüten. Da auch die letzten Zugvögel zurückgekehrt sind, läuft das Brutgeschäft derzeit auf Hochtouren. Die Teilnehmenden konnten dabei unter anderem Buntspecht, Teichrohrsänger, Gartenbaumläufer und Grauschnäpper hören und beobachten.

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„Singen“ dient der Revierverteidigung

Experte Daniel Wuttej beantwortete während der Führung zahlreiche Fragen. Er erklärte, dass der Gesang von Singvögeln primär der Revierverteidigung dient und nach erfolgreicher Paarbildung spürbar nachlässt. Zudem faszinierte die Information, dass manche Arten die Stimmen anderer Vögel imitieren und Mauersegler einen Großteil ihres Lebens in der Luft verbringen, wo sie sogar im Flug schlafen.

Bewusstseinsbildung für Badegäste und Wassersportler

Seit drei Jahren unterstützen die Stadtwerke Klagenfurt das Projekt „City meets Nature“, um den Schutz des Gebiets in direkter Nähe zu den drei Strandbädern zu sichern. Das mit der Umsetzung betraute E.C.O. Institut für Ökologie führt dazu Erhaltungsmaßnahmen wie den Bau von Schilfzäunen und Neophytenbekämpfung durch. Ein weiterer Fokus liegt auf der Bewusstseinsbildung für Badegäste und Wassersportler, um zu zeigen, dass Naherholung und der Schutz wertvoller Lebensräume erfolgreich Hand in Hand gehen können.