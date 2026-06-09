Festnahme in Klagenfurt: 17-Jähriger zeigte Polizisten den Mittelfinger

Nach einem Streit im Auto wusste sich eine Mutter nicht mehr anders zu helfen und rief die Polizei. Doch als die Beamten schlichten wollten, eskalierte ihr 17-jähriger Sohn völlig.

Ein familiärer Konflikt hat am Dienstag in Klagenfurt zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Nach einer offiziellen Einvernahme auf einer dortigen Dienststelle wandte sich eine Mutter hilfesuchend an die Beamten. Sie bat um Unterstützung, da ihr 17-jähriger Sohn sie im Auto massiv beschimpfte. Unter diesen Umständen sah sich die Frau außerstande, die Fahrt fortzusetzen.

Polizist erhielt Stinkefinger statt Erklärung

Als die Polizisten den Vorfall vor Ort überprüfen wollten, eskalierte die Situation unvermittelt. Der Jugendliche stieg aus dem Wagen und zeigte den Beamten ohne vorheriges Gespräch oder ersichtlichen Grund den Mittelfinger. Auch eine direkte Konfrontation mit dieser Geste beruhigte die Lage nicht – im Gegenteil: Der 17-Jährige wurde immer aggressiver. Er attackierte die Einsatzkräfte mit verbalen Beleidigungen und ignorierte sämtliche Abmahnungen sowie die Androhung rechtlicher Konsequenzen.

Jugendlicher wurde festgenommen

Die Beamten nahmen den Jugendlichen schließlich fest. Doch selbst auf dem Weg zur Wache und in den Diensträumen hielt das aggressive Verhalten an. Der Teenager versuchte wiederholt, die Polizisten anzuspucken. Zudem trat er auf der Dienststelle gegen Wände sowie Einrichtungsgegenstände und beschmutzte diese durch Spucken. Der Randalierer wurde letztlich in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt überstellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 18:03 Uhr aktualisiert