Von wegen Italien: Austria-Klagenfurt-Boss lüftet Zukunftsgeheimnis

Austria-Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica setzt weiterhin auf Trainer Slobodan Grubor. Nach einer turbulenten Saison verlängert der Coach seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre.

Schon im Vorfeld hatte Austria-Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica über Trainer Slobodan Grubor nur positiv gesprochen, denn der Coach hatte im Trubel der Zwangsabstiegs-Saison einen klaren Kopf behalten und mehr als respektable Ergebnisse erzielt. Das wird nun belohnt: mit einem neuen Zweijahresvertrag. „Ich werde nicht vorgreifen, aber wenn Sie mich so fragen, werde ich nicht die gute Arbeit in Abrede stellen“, so der Boss gegenüber 5 Minuten am Dienstagabend.

Von wegen italienischer Abgang

Die exklusive Info wird alle Austria-Fans freuen, die den Kärntner Weg treu unterstützen: Mehrere Vertragsverlängerungen etablierter Stars bahnen sich offenbar an. Ein großes Thema bleibt der Fan-Boykott: „Auch da sind wir in Gesprächen“, so Zeljko Karajica, der loyal zu seinen Partnern ist: „Es wird viel geredet über TGI. Ich stehe hundertprozentig zu meinem Partner – und wir werden gemeinsam in die nächste Saison starten!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 22:06 Uhr aktualisiert