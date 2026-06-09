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/ ©zVg Markus Kürcken
Das Bild auf www.5min.at zeigt den Austria Klagenfurt Boss.
Austria-Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica hat eine Vision mit Austria Klagenfurt.
Klagenfurt
09/06/2026
Kein Abschied
Exklusiv

Von wegen Italien: Austria-Klagenfurt-Boss lüftet Zukunftsgeheimnis

Austria-Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica setzt weiterhin auf Trainer Slobodan Grubor. Nach einer turbulenten Saison verlängert der Coach seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre.

von Markus Krücken Das Foto auf www.5min.at zeigt Markus Krücken, Online Redakteur.
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)
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Schon im Vorfeld hatte Austria-Klagenfurt-Boss Zeljko Karajica über Trainer Slobodan Grubor nur positiv gesprochen, denn der Coach hatte im Trubel der Zwangsabstiegs-Saison einen klaren Kopf behalten und mehr als respektable Ergebnisse erzielt. Das wird nun belohnt: mit einem neuen Zweijahresvertrag. „Ich werde nicht vorgreifen, aber wenn Sie mich so fragen, werde ich nicht die gute Arbeit in Abrede stellen“, so der Boss gegenüber 5 Minuten am Dienstagabend.

Von wegen italienischer Abgang

Die exklusive Info wird alle Austria-Fans freuen, die den Kärntner Weg treu unterstützen: Mehrere Vertragsverlängerungen etablierter Stars bahnen sich offenbar an. Ein großes Thema bleibt der Fan-Boykott: „Auch da sind wir in Gesprächen“, so Zeljko Karajica, der loyal zu seinen Partnern ist: „Es wird viel geredet über TGI. Ich stehe hundertprozentig zu meinem Partner – und wir werden gemeinsam in die nächste Saison starten!“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 22:06 Uhr aktualisiert
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