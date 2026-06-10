Ei-Angriff auf katholische Studentenverbindung verursacht hohen Schaden

Ein neuerlicher Vorfall von Vandalismus sorgt in Klagenfurt für Diskussionen. Ziel der Attacke war das Vereinslokal der katholischen österreichischen Studentenverbindung (K.ö.St.V.) Gral. Unbekannte bewarfen die Eingänge des Vereinsheims mit unzähligen Eiern. Da sich das Lokal in einem ehemaligen Kloster befindet, wurde dabei auch die denkmalgeschützte Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Einordnung durch den Verein

Der Vorfall ereignete sich bereits am Wochenende: „Passiert ist es am Samstag zwischen 20 Uhr und Mitternacht, am Montag wurde die Beschädigung auch bei der Polizei angezeigt“, erklärt Michael Schurian, Obmann des AHV Gral Klagenfurt gegenüber 5 Minuten. Seitens der Verbindung wird aufgrund von Ereignissen in der Vergangenheit ein politisches Motiv vermutet. Laut dem Obmann wurden in den vergangenen zwölf Jahren drei Fälle dokumentiert, bei denen unter anderem Fenster eingeschlagen und Schriftzeichen an die Wände gesprüht wurden. „Wir sind laufend Opfer von Anfeindungen und Beschimpfungen“, ergänzt Schurian – das war bereits in den 1930er und 1940ern so: „Unsere MKV-Verbindungen wurden schon von der Hitlerjugend gestürmt, sie wurden von der NSDAP verboten und von der SS verfolgt“, so Schurian. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse fordert der Vereinsfunktionär ein allgemeines Umdenken: „Es ist an der Zeit, dass die Funktionäre solcher Gruppierungen ihre Extremisten zurückpfeifen. Wir sollten uns gerade heutzutage alle für ein friedliches Miteinander in einer besseren Welt engagieren.“

Hintergrund zur Studentenverbindung

Die K.ö.St.V. Gral ist ein Traditionsverein in Klagenfurt, der auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblickt und am 1. Oktober 1919 gegründet wurde. Die Gemeinschaft von Schülern setzt sich aus verschiedenen Jahrgängen zusammen, um den Austausch zwischen den Generationen zu fördern. Das Ziel der Verbindung geht dabei über den regulären Schulalltag hinaus. „Wir bieten unseren Mitgliedern eine entspannte Atmosphäre, in der sie schon früh Verantwortung übernehmen und damit wertvolle Erfahrungen für die weitere Karriere und das Leben sammeln können“, heißt es auf der Webseite des Vereins.