Nach 40-Meter-Absturz: Paar schleppt sich zu Fuß nach Zell-Pfarre

In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der L 103 Waidischer Straße zu einem Unfall. Ein junges Paar geriet mit einem Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen stürzte rund 40 Meter über einen steilen Waldhang.

Dramatische Szenen spielten sich kurz nach Mitternacht auf der L 103 Waidischer Straße ab. In einer Kurve kam ein 18-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn ab. „Mit im Auto war seine ebenfalls 18-jährige Freundin“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Ferlach.

40 Meter abgestürzt

Die beiden stürzten mit dem Auto rund 40 Meter über einen steilen Waldhang. „Dabei überschlug sich der Wagen mehrmals“, so die Polizisten weiter. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Späteren Schilderungen der Exekutive zufolge war dieses „völlig zerstört„.

Selbst Hilfe geholt

Zu Fuß schleppten sie sich über eine Strecke von 1,2 Kilometern in Richtung Zell-Pfarre. Dort läuteten sie bei mehreren Wohnhäusern an. „Gegen 1:30 Uhr verständigte eine Anwohnerin die Rettungskräfte“, erklären die Beamten weiter. Das Paar wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Währenddessen wurde das Unfallfahrzeug lokalisiert. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Zell-Pfarre.