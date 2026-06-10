Polizei-Großaufgebot nach Leichenfund in Klagenfurt

Zu einem polizeilichem Großaufgebot kam es am Mittwoch im Klagenfurter Kalmusweg. Ersten Informationen zufolge wurde eine tote Person aufgefunden.

Drückende Stimmung herrscht derzeit im Klagenfurter Kalmusweg. Am Mittwochvormittag ist dort ersten Informationen zufolge eine tote Person in der Werkstatt eines Wohnhauses aufgefunden worden. Das bestätigt die Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten: „Eine männliche Person mit einer Kopfverletzung wurde aufgefunden.“

Ermittlungen laufen

Zu den Todesumständen ist bis dato noch nichts bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Ermittler des Landeskriminalamts Kärnten sowie die Spurensicherung sind vor Ort. Auch Spürhunde stehen im Einsatz. Das Gebiet rund um das betreffende Gebäude wurde weiträumig abgesperrt.

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

„Die Identität des Mannes ist bislang nicht bekannt. Aktuell laufen die Umfelderhebungen“, stellen die Beamten klar. Für den Nachmittag ist eine Obduktion angesetzt, um die genauen Umstände zu klären. „Aktuell kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden“, betonen die Polizisten. „Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.“ Nähere Informationen

©5 Minuten | Unzählige Polizisten standen am Mittwochvormittag in Klagenfurt im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 12:54 Uhr aktualisiert