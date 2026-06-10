Leichenfund in Klagenfurt: Nachbarin vollkommen erschüttert

Im Klagenfurter Kalmusweg wurde am Mittwochvormittag ein Mann tot aufgefunden. Während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, berichtet eine Nachbarin von einer stürmischen Nacht.

Die Polizei steht nach einem Leichefund im Kalmusweg im Einsatz.

Die Polizei steht nach einem Leichefund im Kalmusweg im Einsatz.

Ein Gewitter hat in der Nacht auf Mittwoch über Klagenfurter getobt. Helle Blitze zuckten über den Himmel, lauter Donner grollte. Darum hatte sich Henrietta* auch nichts dabei gedacht, als die Hunde plötzlich laut angeschlagen haben. „Vielleicht ist da etwas passiert?“, fragt sie sich nun im Gespräch mit 5 Minuten.

Ruhige Gegend

Seit Jahrzehnten lebt sie inzwischen in der sonst so ruhigen Straße. „Noch nie ist hier etwas vorgefallen“, beteuert die Frau. Gegen halb 9 sei sie „unterwegs gewesen“. Zu diesem Zeitpunkt sind die Einsatzkräfte alarmiert worden. „Als ich dann zurück gekommen bin, war alles voll mit Polizei“, berichtet die Klagenfurterin.

Tote Person aufgefunden

Inzwischen steht fest, dass in einer Werkstätte eines Wohnhauses ein Mann tot aufgefunden wurde. Zu den Todesumständen ist bis dato noch nichts bekannt. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Ein Fremdverschulden kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Vor Ort sind Beamte des Landeskriminalamts Kärnten, die Gerichtsmedizin sowie die Spurensicherung. Auch Spürhunde stehen im Einsatz. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Mehr dazu unter: Polizei-Einsatz nach Leichenfund in Klagenfurt

©5 Minuten | Ein Mann wurde im Stadtteil St. Ruprecht tot aufgefunden.

*Name wurde von der Redaktion geändert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 12:55 Uhr aktualisiert