Nachfolger steht bereits fest: Moderiese verlässt Klagenfurter City Arkaden

Nach dem Aus von s.Oliver in den City Arkaden Klagenfurt steht bereits der Nachfolger fest: Die frei werdende Fläche wird zusammengelegt und von MANGO übernommen. Die Eröffnung folgt im Herbst.

Auf Nachfrage an das Centermanagement konnte 5 Minuten mehr erfahren - ebenso steht ein Nachfolger bereits fest.

Auf Nachfrage an das Centermanagement konnte 5 Minuten mehr erfahren - ebenso steht ein Nachfolger bereits fest.

In den City Arkaden Klagenfurt kommt es zu einer Veränderung bei einer bekannten Fläche: Das Modegeschäft s.Oliver übersiedelt von den City Arkaden in die St. Ruprechter Straße. Auf Nachfrage an das Centermanagement konnte 5 Minuten mehr erfahren – ebenso steht ein Nachfolger bereits fest.

Vertrag läuft aus

„Der Vertrag von s.Oliver läuft nach 20 Jahren ganz regulär mit 30. Juni ab. s.Oliver hat sich dazu entschieden, den Vertrag nicht mehr zu verlängern“, schildert Center Manager Ernst Hofbauer gegenüber der Redaktion. Zur frei werdenden Verkaufsfläche – rund 420 m² – wurden ebenfalls Details genannt. Auf die Frage nach der Nachnutzung beziehungsweise den konkreten Plänen heißt es, dass „diese Fläche mit der daneben liegenden zusammengelegt wird (ehemals JONES, bis vor kurzem BERTI’S BRÖTCHEN – hier handelte es sich um einen Kurzzeitpachtvertrag).“

©Ernst Hofbauer Am Foto: Center Manager Ernst Hofbauer.

MANGO folgt auf s.Oliver

Derzeit finden die Rückbauarbeiten statt und die Gesamtfläche von rund 490 m² wurde an MANGO verpachtet. „Die Eröffnung wird im Herbst erfolgen, ein genauer Termin steht noch nicht fest“, ergänzt Hofbauer. Damit ist bestätigt, dass künftig wieder ein Modeunternehmen einziehen wird.