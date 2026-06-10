Nach Leichenfund in Klagenfurt: Obduktion soll Klarheit bringen

Die Ermittlungen zum Leichenfund in Klagenfurt dauern an. Eine Obduktion wurde angeordnet, Ergebnisse werden im Laufe des Donnerstags erwartet.

Am Mittwoch wurde die Polizei aus Kärnten gegen 9:20 Uhr über einen Notruf informiert, nachdem in einem Nebengebäude eines Wohnhauses im Stadtgebiet von Klagenfurt eine leblose männliche Person entdeckt worden war. Einsatzkräfte rückten daraufhin umgehend aus und nahmen die Ermittlungen vor Ort auf – wir haben umfassend berichtet.

Leichenbeschau durchgeführt

Aufgrund der Umstände der Auffindung sowie der festgestellten Kopfverletzungen am Leichnam konnte ein mögliches Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden. In weiterer Folge wurde eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau durchgeführt.

Obduktionsergebnis soll morgen feststehen

Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend eine gerichtliche Obduktion an. „Diese soll noch heute in den Abendstunden erfolgen“, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird im Laufe des kommenden Tages gerechnet. Die Ermittlungen in dem Fall werden vom Landeskriminalamt Kärnten weitergeführt.