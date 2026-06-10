Veränderungen im SÜDPARK: Neue Filialen und ein Abschied

In den kommenden Wochen kommt es zu einigen Veränderungen im SÜDPARK in Klagenfurt. Während ein Modehändler schließt, eröffnet ein anderer und bringt frischen Wind in das bekannte Shopping-Center.

„Alles muss raus!“ Auf gelben Plakaten wird es bereits angekündigt. Die bekannte Boutique „Tally Weijl“ verabschiedet sich mit 20. Juni 2026 aus dem SÜDPARK Shopping Center in Klagenfurt. Das bestätigt Centermanager Heinz Achatz gegenüber 5 Minuten. „Bekanntlich geht es der Modekette finanziell nicht so gut, da viele lieber online kaufen. Darum haben sie sich dazu entschlossen, den Standort im Südpark zu schließen, ebenso wie viele andere Filialen.“ Es würde aber bereits Interessenten für die leer werdende Geschäftsfläche geben, wie Achatz betont: „Wir wollen in jedem Fall wieder etwas im Textilbereich anbieten.“

„Ulla Popken“ eröffnet

Generell bekommen die Modehändler in dem Einkaufszentrum Verstärkung. Schon am 2. Juli 2026 eröffnet die auf Plus-Size-Mode spezialisierte Kette „Ulla Popken“ eine rund 400 Quadratmeter große Verkaufsfläche im Obergeschoss. „Die Filiale zieht aufgrund der Infrastruktur von den City Arkaden in den Südpark“, bestätigt Achatz. Ein Vertrag über fünf Jahre wurde abgeschlossen.

Geschäftsflächen fast vollständig vergeben

Ab 1. Juli erweitert außerdem ein Rückenkompetenzzentrum das Angebot im Einkaufszentrum. Dahinter steht Cäcilia Fenzl-Reichel, die ihr Kurhaus von der 8.-Mai-Straße dorthin verlegt. Zusätzlich hat die Änderungsschneiderei Prima kürzlich eröffnet. Wie Centermanager Achatz abschließen erklärt, sind die verfügbaren Flächen im SÜDPARK damit zu 98 Prozent belegt.