Klagenfurt beschließt Weichenstellungen für Budget und Projekte

Der Klagenfurter Gemeinderat hat in seiner heutigen Sitzung mehrere zentrale Beschlüsse gefasst. Zustimmung erhielten unter anderem die Übernahme der Kosten für die Notschlafstelle Eggerheim, die Mitfinanzierung des Caterings für den Bachmann-Empfang, die Finanzierung von Antiterrormaßnahmen bei Veranstaltungen sowie die Einleitung rechtlicher Prüfungen zum möglichen Ausstieg aus dem Projekt Ostspange und zur weiteren Entwicklung des Flughafens Klagenfurt.

Mehrheitliche Zustimmung

Ebenfalls beschlossen wurden der Stellenplan für das Jahr 2026 sowie die Gehaltsanpassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Magistrats. Diese Entscheidungen gelten als wichtige Vorarbeiten für die Budgeterstellung der Stadt. Bürgermeister Christian Scheider zeigte sich mit den Beschlüssen zufrieden: „Ich bedanke mich beim Gemeinderat für heutige mehrheitliche Zustimmung dieser wesentlichen Beschlüsse. Vor allem die Zustimmung zum Stellenplan 2026 und der Gehaltsanpassung sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Budgeterstellung im Juli. Aber auch die Beschlussfassung zur Notschlafstelle Eggerheim ist essentiell, da aufgrund der Mehrauslastung die Kosten explodierten“. Im Hinblick auf die Ostspange soll nun geprüft werden, ob ein Ausstieg aus dem Projekt rechtlich möglich ist. Als Begründung werden veränderte Rahmenbedingungen und die angespannte Finanzlage der Stadt angeführt. Laut Stadtführung seien Prioritätensetzungen erforderlich geworden.

©KK Bürgermeister Christian Scheider.

Zukunft des Flughafens Klagenfurt bleibt Gegenstand

Auch die Zukunft des Flughafens Klagenfurt bleibt Gegenstand weiterer Untersuchungen. Aufgrund offener gesellschaftsrechtlicher, wirtschaftlicher und finanzieller Fragen wurde eine vertiefte unabhängige Begutachtung beschlossen. Dabei soll insbesondere die Frage einer möglichen Kapitalerhöhung analysiert werden. Dazu erklärte Scheider: „Bei der Kapitalerhöhung muss man ganz genau hinschauen, welche Notwendigkeiten bestehen. Es gibt keine Automatik mehr. Und wenn alle Fakten am Tisch liegen, wird die Stadt eine grundsätzliche Entscheidung zum Flughafen zu treffen haben.“

GRÜNE: „Anträge ohne Budget sind politisches Theater“

Mit Unverständnis reagieren die Grünen Klagenfurt auf zahlreiche Förderanträge, die im Rahmen der Gemeinderatssitzung am heutigen Mittwoch beschlossen werden sollen, obwohl es nach wie vor kein Budget für das laufende Jahr gibt: „Man muss es klar sagen: Das sind keine echten Beschlüsse, das sind Absichtserklärungen“, kritisiert Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt, dazu. „Von reinen Versprechen können sich Vereine, Kulturinitiativen oder sozialen Einrichtungen nämlich nicht finanzieren.“ Für Samonig stellt die Sitzung einmal mehr das eigentliche Problem der Klagenfurter Stadtpolitik zur Schau: „Schon wieder verstreicht eine Gemeinderatssitzung, ohne dass ein Budget vorgelegt wird. Statt die Grundlage dafür zu schaffen, dass die Stadt handlungsfähig wird, produzieren die Stadtsenatsparteien unter Bürgermeister Scheider und Vizebürgermeister Rabitsch reine politische Ankündigungen, die unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirkungslos bleiben.“ Samonig hält abschließend fest: „Klagenfurt hat genug von politischen Bauchflecken und braucht endlich ein Budget, damit Entscheidungen nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt werden können.“

©Bernhard Schindler Stefan Samonig, Stadtparteiobmann der Grünen Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 21:05 Uhr aktualisiert