Ab Montag: Diese Änderung betrifft alle Klagenfurter
Mehrere Volksbegehren können ab Montag, dem 15. Juni 2026, digital via ID-Austria oder persönlich unterschrieben werden. Wer in Klagenfurt vor Ort abstimmen möchte, muss dies künftig im Amtsgebäude Kumpfgasse erledigen.
Volksbegehren sind für Bürger ein Weg, selbst ein Gesetzgebungsverfahren anzustoßen. Für die nötige Unterstützung stehen grundsätzlich zwei Wege offen: Entweder persönlich oder online über die ID-Austria. Aber aufgepasst: Wer in Klagenfurt seine Stimme abgeben möchte, muss eine aktuelle Änderung beachten.
Nur mehr im Wahlamt
Künftig steht für die Unterstützung von Volksbegehren ausschließlich das Wahlamt in der Kumpfgasse 20 als Eintragungsstelle zur Verfügung. Im Bürgerservice des Rathauses ist dies nicht mehr möglich. Und nicht vergessen: Ein amtlicher Lichtbildausweis ist dazu erforderlich, E-Ausweise werden in Klagenfurt noch nicht akzeptiert.
Um diese Volksbegehren geht es:
Vom 15. Juni bis 22. Juni 2026 finden österreichweit Volksbegehren zu folgenden Themen statt:
- Gratis Verhütung
- Karfreitag – Feiertag für Alle
- Polizei – kritischer Personalmangel
- Transparenz im Parlament
- Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl
Weitere Informationen gibt es online unter www.oesterreich.gv.at.