Ab Montag: Diese Änderung betrifft alle Klagenfurter

Mehrere Volksbegehren können ab Montag, dem 15. Juni 2026, digital via ID-Austria oder persönlich unterschrieben werden. Wer in Klagenfurt vor Ort abstimmen möchte, muss dies künftig im Amtsgebäude Kumpfgasse erledigen.

Ab 15. Juni ist es wieder möglich sich für mehrere Volksbegehren einzutragen.

Ab 15. Juni ist es wieder möglich sich für mehrere Volksbegehren einzutragen.

Volksbegehren sind für Bürger ein Weg, selbst ein Gesetzgebungsverfahren anzustoßen. Für die nötige Unterstützung stehen grundsätzlich zwei Wege offen: Entweder persönlich oder online über die ID-Austria. Aber aufgepasst: Wer in Klagenfurt seine Stimme abgeben möchte, muss eine aktuelle Änderung beachten.

Nur mehr im Wahlamt

Künftig steht für die Unterstützung von Volksbegehren ausschließlich das Wahlamt in der Kumpfgasse 20 als Eintragungsstelle zur Verfügung. Im Bürgerservice des Rathauses ist dies nicht mehr möglich. Und nicht vergessen: Ein amtlicher Lichtbildausweis ist dazu erforderlich, E-Ausweise werden in Klagenfurt noch nicht akzeptiert.