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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Polizisten vor dem Wohnhaus in Klagenfurt.
Zu einem Leichenfund kam es am Mittwoch in Klagenfurt.
Klagenfurt
11/06/2026
Ermittlungen laufen

Toter in Klagenfurt: Polizei nahm Tatverdächtigen fest

Nachdem am Mittwoch ein 64-jähriger Mann tot im Nebengebäude eines Wohnhauses in Klagenfurt aufgefunden worden ist, hat die Polizei nun einen ersten Tatverdächtigen festgenommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Wie berichtet, wurde am Mittwochvormittag ein 64-jähriger Mann tot im Nebengebäude in Klagenfurt aufgefunden. „Aufgrund der schweren Verletzungen wurde von Fremdverschulden ausgegangen“, heißt es nun vonseiten der Polizei. Noch am selben Tag konnte ein dringend Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Nähere Hintergründe werden am Freitag im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt gegeben. Beginn ist um 11 Uhr. 5 Minuten ist für euch mit dabei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Polizisten vor dem Wohnhaus in Klagenfurt.
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Am Mittwochvormittag wurde in Klagenfurt ein Mann tot aufgefunden.
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