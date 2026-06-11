Waschbetonplatte gegen Fenster: Angriff auf religiöse Einrichtung in Klagenfurt

In Klagenfurt ist in der Nacht auf Donnerstag die Scheibe einer religiösen Einrichtung schwer beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in Klagenfurt offenbar gezielt eine religiöse Einrichtung beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 11. Juni 2026. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei eine Fensterscheibe massiv beschädigt.

Waschbetonplatte gegen Fenster geschleudert

Nach ersten Ermittlungen soll der Täter eine Waschbetonplatte gegen die Scheibe der Einrichtung geworfen haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fenster schwer beschädigt. Der oder die Verantwortlichen sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer Sachbeschädigung aufgenommen. Ob die religiöse Einrichtung gezielt ausgewählt wurde und welches Motiv hinter der Tat steckt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Untersuchungen.