Blick hinter die Kulissen: Feuerwehr Haidach öffnet ihre Tore

Beim Tag der offenen Tür ermöglicht die Freiwillige Feuerwehr Haidach Interessierten am Samstag, dem 20. Juni 2026, einen Blick hinter die Kulissen. "Euch erwartet ein Tag voller Action, Gemeinschaft und Feuerwehr zum Anfassen!"

Am 20. Juni 2026 öffnet die Freiwillige Feuerwehr Haidach ihre Tore in der Steingasse 148 in Klagenfurt. Interessierte haben die Möglichkeit, das Rüsthaus zu erkunden und mehr über die Aufgaben der Einsatzkräfte zu erfahren. Zudem werden die Fahrzeuge sowie die technische Ausrüstung vor Ort präsentiert.

Programm für die ganze Familie

„Wir laden die gesamte Bevölkerung herzlich ein, einen spannenden und geselligen Tag mit uns zu verbringen“, heißt es vonseiten der Florianis. Neben einer Feuerlöscherüberprüfung von 10 bis 14 Uhr gibt es auch ein buntes Kinderprogramm inklusive Hüpfburg. Für die musikalische Unterhaltung sorgen „Toni und Freunde“.