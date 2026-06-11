14-Jähriger von E-Scooter gezerrt: Dreister Diebstahl in Klagenfurt

Dreister Diebstahl in Klagenfurt: Ein bislang unbekannter Täter hat einem 14-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz den E-Scooter entrissen und ist anschließend damit davon gefahren. Die Polizei ermittelt.

Der 14-Jährige wurde auf einem Supermarktparkplatz in Klagenfurt von einem Jugendlichen bzw. jungem Erwachsenen angesprochen. Dieser wollte sich den E-Scooter leihen. „Als der Bursche dies verneinte, habe der unbekannte Täter ihn an dessen Schultern gepackt und nach hinten vom E-Scooter gezerrt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. In der Folge floh der Unbekannte mit dem E-Scooter stadteinwärts. Eine unmittelbare Bestreifung der Örtlichkeiten verlief negativ.