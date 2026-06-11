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/ ©Pexels/ KristofTopolewski
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter.
Einem 14-Jährigen wurde auf einem Supermarktparkplatz der E-Scooter gestohlen.
Klagenfurt
11/06/2026
Am Donnerstag

14-Jähriger von E-Scooter gezerrt: Dreister Diebstahl in Klagenfurt

Dreister Diebstahl in Klagenfurt: Ein bislang unbekannter Täter hat einem 14-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz den E-Scooter entrissen und ist anschließend damit davon gefahren. Die Polizei ermittelt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Der 14-Jährige wurde auf einem Supermarktparkplatz in Klagenfurt von einem Jugendlichen bzw. jungem Erwachsenen angesprochen. Dieser wollte sich den E-Scooter leihen. „Als der Bursche dies verneinte, habe der unbekannte Täter ihn an dessen Schultern gepackt und nach hinten vom E-Scooter gezerrt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. In der Folge floh der Unbekannte mit dem E-Scooter stadteinwärts. Eine unmittelbare Bestreifung der Örtlichkeiten verlief negativ.

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