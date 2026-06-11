Mädchen oder Junge? Amira Aly zeigt stolz ihren Babybauch

Moderatorin Amira Aly hat sich erstmals seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft bei einem öffentlichen Termin mit deutlich sichtbarem Babybauch gezeigt. Bei der Lascana-Fashionshow „Secret Garden“ in Hamburg zog die gebürtige Klagenfurterin alle Blicke auf sich und präsentierte sich gut gelaunt vor den Kameras. Am Rande der Veranstaltung verriet die werdende Mutter, dass sie die Schwangerschaft bisher sehr genieße. Beschwerden habe sie bislang kaum und fühle sich körperlich fit. Auch ein langer Abend in hohen Schuhen sei für sie derzeit noch problemlos möglich.

Babynews bei Amira Aly: Mädchen oder Junge?

Für Spekulationen sorgte ihr blaues Outfit, das manche als möglichen Hinweis auf das Geschlecht des Babys interpretierten. Aly stellte jedoch klar, dass die Farbwahl keine besondere Bedeutung habe. Sie und ihr Partner Christian Düren wissen zwar bereits, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, möchten diese Information aber vorerst für sich behalten. Die kommenden Monate möchte die Moderatorin möglichst entspannt verbringen. Besonders freut sie sich auf einen ruhigen Sommer in ihrem Zuhause in Köln, wo sie viel Zeit im Garten verbringen möchte. Für Amira Aly ist es nicht das erste Kind: Aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher hat sie bereits zwei Söhne.