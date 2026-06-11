1.500 Startplätze: Anmeldung für den Airport Night Run Klagenfurt gestartet

Am Samstag, dem 12. September, verwandelt sich die Start- und Landebahn des Flughafens Klagenfurt um 21 Uhr in eine nächtliche Sportarena. Bei der dritten Auflage des Airport Night Run stehen 1.500 Startplätze für ein inklusives Laufevent ohne Leistungsdruck zur Verfügung. Innerhalb von 90 Minuten können die Teilnehmenden eine rund 5,5 Kilometer lange Strecke beliebig oft absolvieren – ob laufend, gehend, walkend oder im Rollstuhl. Da Freude an der Bewegung und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen, werden die gemessenen Zeiten nicht bewertet, jede Startnummer fungiert stattdessen als Los für eine Tombola bei der anschließenden After Run Party.

Bühne für Bewegung und gelebte Solidarität

„Der Airport Night Run zeigt eindrucksvoll, wie einfach und positiv Bewegung sein kann – für jede und jeden, unabhängig von Alter oder Fitnesslevel. Er steht für Motivation, Zusammenhalt und ein aktives Kärnten“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner. Auch Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt, unterstreicht den besonderen Charakter: „Der Airport Night Run zeigt, dass ein Flughafen weit mehr sein kann als ein Ort des Reisens. Für einen Abend wird unsere Start- und Landebahn zur Bühne für Bewegung, Begegnung und gelebte Solidarität. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern erneut ein einzigartiges Erlebnis für die Menschen in Kärnten zu schaffen und gleichzeitig ein wichtiges soziales Projekt zu unterstützen.“ Der gesamte Erlös des Abends kommt der Non-Profit-Organisation autArK zugute, die seit knapp 30 Jahren Menschen und Betriebe bei der beruflichen und sozialen Inklusion begleitet.

750 Anmeldungen mit „Startersackerl“

„Der Klagenfurt Airport Night Run ist mittlerweile ein echtes Highlight im Kärntner Eventkalender geworden. Dass wir heuer bereits zur dritten Ausgabe einladen dürfen, zeigt, wie groß die Begeisterung für dieses besondere Lauferlebnis ist. Die einzigartige Atmosphäre direkt am Flughafen, kombiniert mit Sport, Musik und Entertainment, macht den Night Run zu einem ganz besonderen Lauferlebnis“, freut sich Andreas Sollbauer, Teamlead Marketing Antenne Kärnten. Anmeldungen sind bereits gegen ein Nenngeld von 33 Euro möglich. Für die ersten 750 Anmeldungen gibt es zudem ein Startersackerl. Details und Registrierung finden sich auf den Websites des Flughafens Klagenfurt und des Gesunden Kärnten.