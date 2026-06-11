Drei Autos involviert: Straßensperre nach Unfall in Klagenfurt

In Klagenfurt am Wörthersee kam es gegen 13:30 auf der St. Veiter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die St. Veiter Straße komplett gesperrt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die St. Veiter Straße komplett gesperrt werden.

Ein 73-jähriger Autofahrer wollte seinen am Fahrbahnrand geparkten Wagen in den fließenden Verkehr Richtung Stadteinwärts einreihen. Dabei übersah er den herannahenden Pkw einer 43-jährigen Frau, woraufhin es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Wagen prallte frontal in entgegenkommendes Auto

Durch die Wucht des Anpralls versuchte die Autofahrerin auszuweichen, geriet dabei jedoch auf die Gegenfahrbahn. In der Folge prallte ihr Wagen frontal in das entgegenkommende Auto eines 46-jährigen Mannes, der stadtauswärts unterwegs war. Während der 73-jährige Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten die 43-Jährige und der 46-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte beide Personen in das Klinikum Klagenfurt.

Kein Alkohol im Spiel

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die St. Veiter Straße komplett gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die bei allen drei beteiligten Lenkern durchgeführten Alkohol-Vortests verliefen negativ.