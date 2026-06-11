Nach Einbruch in Klagenfurt: 14-Jährige wird abgeschoben

In Klagenfurt ertappte ein Bewohner eine 14-jährige Einbrecherin auf frischer Tat. Die Jugendliche gestand die Tat und wird nun nach Deutschland abgeschoben.

Ein couragierter Hausbewohner hat am Mittwoch zur Mittagszeit in Klagenfurt eine mutmaßliche Einbrecherin auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen 12:20 Uhr waren zwei Frauen in die Wohnung eines 67-jährigen Mannes und einer 73-jährigen Frau eingebrochen. Als die Täterinnen das Objekt gerade mit erbeutetem Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe verlassen wollten, wurden sie überrascht. Während einer der Frauen die Flucht gelang, konnte der Bewohner die zweite Verdächtige erfolgreich stoppen.

14-Jährige festgenommen

Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine 14-Jährige. Sie zeigte sich geständig und konnte zudem mit einem weiteren Einbruchsdiebstahl in Verbindung gebracht werden. Von der Staatsanwaltschaft wurde eine Anzeige auf freiem Fuß angeordnet. Da die Jugendliche jedoch in Schubhaft genommen wurde, steht nun ihre Abschiebung nach Deutschland an. Weitere Ermittlungen der Behörden sind erforderlich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.06.2026 um 17:59 Uhr aktualisiert