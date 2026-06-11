Langfristige Kooperation: Capelli Sport bleibt Ausrüster von Austria Klagenfurt

Der SK Austria Klagenfurt und der Teamsport-Ausrüster Capelli Sport setzen auf Kontinuität und haben ihre Kooperation vorzeitig verlängert. Die Partnerschaft erstreckt sich weiterhin über alle Ebenen des Vereins, sodass sowohl die Profis als auch die Nachwuchsmannschaften mit der entsprechenden Team- und Vereinsbekleidung ausgestattet werden.

„Es ist ein wichtiges Zeichen“

Michael Wiehrl, Area Sales Manager bei Capelli Sport, sagt: „Die Partnerschaft mit dem SK Austria Klagenfurt ist für uns mehr als die Lieferung von Trikots. Wir arbeiten eng mit der Austria zusammen und schaffen Projekte mit Mehrwert für den Verein und die Region, wie die Austria Klagenfurt by Capelli Sport Fußballcamps. Wir freuen uns, das auch in Zukunft fortzuführen.“ Robert Micheu, Sportlicher Leiter Akademie, SK Austria Klagenfurt erklärt abschließend: „Wir sind sehr froh, dass wir mit einem so starken Partner wie Capelli Sport um drei weitere Jahre verlängern können. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass Capelli Sport auch in der Regionalliga an unseren Verein und unsere Ambitionen glaubt. Für uns ist entscheidend, dass vom Nachwuchs bis zu den Profis alle mit professioneller Ausrüstung ausgestattet sind. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“