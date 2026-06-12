Fotogalerie: Das war der Auftakt zur „STARnacht“ am Wörthersee

Bei der Präsentation der STARnacht am Wörthersee 2026 in Klagenfurt wurde das diesjährige Staraufgebot vorgestellt. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Der Auftakt zur STARnacht am Wörthersee fand auch heuer wieder in der Villa Lido in Klagenfurt am Wörthersee statt. Dabei wurden die Höhepunkte des diesjährigen Musikspektakels präsentiert. Künstler wie Angelo Kelly, Kamrad, Semino Rossi, Beatrice Egli, Natalie Holzner, Ray Dalton, Paul Pizzera und Otto Jaus sowie Al Bano Carrisi wurden für die neu gestaltete Seebühne angekündigt und versprachen ein musikalisches Feuerwerk.

Die besten Bilder zum Event

©Egon Rutter

Gelungener Auftakt

Zahlreiche Vertreter, die ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard mit ihrem Team sowie viele weitere Gäste stimmten sich bei bester Atmosphäre auf das große Event ein. Die Vorfreude auf die STARnacht am Wörthersee war deutlich spürbar und machte den Abend zu einem gelungenen Auftakt für eines der größten Musikereignisse des Jahres.