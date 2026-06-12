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Das Bild auf www.5min.at zeigt die Starnacht.
Zahlreiche Gäste stimmten sich auf das große Musikereignis ein.
Klagenfurt
12/06/2026
Fotogalerie

Fotogalerie: Das war der Auftakt zur „STARnacht“ am Wörthersee

Bei der Präsentation der STARnacht am Wörthersee 2026 in Klagenfurt wurde das diesjährige Staraufgebot vorgestellt. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(143 Wörter)
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Der Auftakt zur STARnacht am Wörthersee fand auch heuer wieder in der Villa Lido in Klagenfurt am Wörthersee statt. Dabei wurden die Höhepunkte des diesjährigen Musikspektakels präsentiert. Künstler wie Angelo Kelly, Kamrad, Semino Rossi, Beatrice Egli, Natalie Holzner, Ray Dalton, Paul Pizzera und Otto Jaus sowie Al Bano Carrisi wurden für die neu gestaltete Seebühne angekündigt und versprachen ein musikalisches Feuerwerk.

Die besten Bilder zum Event

Das Bild auf www.5min.at zeigt die Starnacht.
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Gelungener Auftakt

Zahlreiche Vertreter, die ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard mit ihrem Team sowie viele weitere Gäste stimmten sich bei bester Atmosphäre auf das große Event ein. Die Vorfreude auf die STARnacht am Wörthersee war deutlich spürbar und machte den Abend zu einem gelungenen Auftakt für eines der größten Musikereignisse des Jahres.

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