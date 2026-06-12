Balkonbrand in Klagenfurt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Mitten in der Nacht wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Brand alarmiert. Auf einem Balkon war Feuer ausgebrochen. Die Bewohner reagierten geistesgegenwärtig und konnten sich in Sicherheit bringen.

Der Alarm ging in den Nachtstunden bei den Einsatzkräften ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Balkon bereits in Brand. Die Feuerwehrleute begannen sofort mit den Löscharbeiten, um ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung oder weitere Gebäudeteile zu verhindern. Dank des raschen Eingreifens konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Bewohner verließen rechtzeitig die Wohnung

Glück im Unglück hatten die Bewohner der betroffenen Wohnung. Sie bemerkten den Brand rechtzeitig und verließen das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig. Verletzt wurde nach Angaben der Berufsfeuerwehr niemand.