Skip to content
Region auswählen:
/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen Balkonbrand in Klagenfurt.
Glück im Unglück hatten die Bewohner der betroffenen Wohnung.
Klagenfurt
12/06/2026
Feuer-Alarm

Balkonbrand in Klagenfurt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Mitten in der Nacht wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Brand alarmiert. Auf einem Balkon war Feuer ausgebrochen. Die Bewohner reagierten geistesgegenwärtig und konnten sich in Sicherheit bringen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Alarm ging in den Nachtstunden bei den Einsatzkräften ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Balkon bereits in Brand. Die Feuerwehrleute begannen sofort mit den Löscharbeiten, um ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnung oder weitere Gebäudeteile zu verhindern. Dank des raschen Eingreifens konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Bewohner verließen rechtzeitig die Wohnung

Glück im Unglück hatten die Bewohner der betroffenen Wohnung. Sie bemerkten den Brand rechtzeitig und verließen das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig. Verletzt wurde nach Angaben der Berufsfeuerwehr niemand.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: