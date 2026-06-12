Drei Finalteams bei Jugend Innovativ: HTL Mössingerstraße glänzt

Die HTL Mössingerstraße aus Klagenfurt hat in Wien geglänzt. Sie war die einzige HTL aus Kärnten, die beim viertägigen Bundesfinale von Jugend Innovativ in Wien teilgenommen hat.

Drei Teams der HTL Mössingerstraße aus Klagenfurt haben es bei dem Bewerb ins Finale geschafft.

Drei Teams der HTL Mössingerstraße aus Klagenfurt haben es bei dem Bewerb ins Finale geschafft.

Wie schon fast eine Tradition an der HTL Mössingerstraße, durften auch heuer sogar drei Teams – als einzige HTL aus Kärnten – am viertägigen Bundesfinale von Jugend Innovativ in Wien teilnehmen. Neben der Projektmesse, den Jurygesprächen und der feierlichen Abschlussgala „Award Show“ blieb auch genügend Zeit für Austausch und Vernetzung – insbesondere bei den abwechslungsreichen Side-Events am Abend.

Ins Finale eingezogen

Dieser österreichweit durchgeführte Wettbewerb mit mehreren hundert Einreichungen versammelt die Crème de la Crème innovativer Projekte. Entsprechend hoch ist das Niveau der Konkurrenz – umso bemerkenswerter ist es, dass gleich drei Teams der HTL Mössingerstraße den Einzug ins Finale geschafft haben.