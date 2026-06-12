Europacup-Premiere fix: Land unterstützt den SC Ferlach

Nach dem historisch besten Abschneiden des SC Ferlach in der Handball-Staatsliga mit Platz 3 in der abgelaufenen Spielsaison 2025/2026 und der damit ausgelösten Euphorie im ganzen Bundesland, hat sich der SC Ferlach damit nun auch für die Teilnahme am Europacup qualifiziert.

20.000 Euro reserviert

Über dem Antreten stand allerdings ein Fragezeichen: Einerseits ließen die bestehende Infrastruktur in Ferlach und die Auflagen des europäischen Verbandes die Vereinsverantwortlichen zittern, andererseits machte das notwendige Budget Sorgen. Nun darf aufgeatmet werden: Der Handball-Traum geht auf europäischem Level weiter. Landessportreferent LH Daniel Fellner hat dem SC Ferlach von Anbeginn seine Unterstützung zugesagt. Er ließ im Sportreferat das dafür notwendige Budget in Höhe von 20.000 Euro reservieren.

„Grünes Licht“ des europäischen Verbandes

Jetzt gibt es auch „Grünes Licht“ des europäischen Verbandes. „Das heißt, in der Büchsenmacherstadt können die ersehnten und verdienten Europacup-Spiele ausgerichtet werden“, zeigen sich LH Fellner und Landessportdirektor Arno Arthofer erfreut. „Wir drücken schon vorab die Daumen!“ SC Ferlach Obmann Walter Perkounig freut sich über die notwendige finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes und dadurch Europacup-Flair nach Ferlach bringen zu können.